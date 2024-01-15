Yolda yürürken pompalı tüfekli saldırıya uğradı: 2 yaralı

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yoğunburç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Salih K. (25), yolda yürürken otomobile yanına yaklaşan husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmalar Salih K. ile o sırada ailesiyle birlikte yoldan geçen Muhammet Salih C.'nin (15) bacağına isabet etti.

Çevredekilerin İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.