Yolda yürürken pompalı tüfekli saldırıya uğradı: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Yolda yürürken pompalı tüfekli saldırıya uğradı: 2 yaralı
Kayseri'de, yaya olarak yolda yürüyen Salih K., otomobil içinde husumetlilerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda Salih K. ile ailesiyle birlikte olay yerinden geçen bir çocuk yaralandı.

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yoğunburç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Salih K. (25), yolda yürürken otomobile yanına yaklaşan husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmalar Salih K. ile o sırada ailesiyle birlikte yoldan geçen Muhammet Salih C.'nin (15) bacağına isabet etti.

Çevredekilerin İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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