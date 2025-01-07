Yolda yürüyen adama 9 köpek birden saldırdı

Kaynak: DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir kişi başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı.

Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde meydana gelen olayda, 9 köpekten oluşan başıboş bir sürü, kaldırımda yürüyen kişiye saldırdı. Kaçmaya çalışan kişi, ayağı tökezleyip yere düştü ve köpeklerin saldırısı sonucu defalarca ısırıldı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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KOŞARAK KAÇMAYI BAŞARDI

Yaralanan kişi, köpeklerin saldırısı karşısında zor anlar yaşasa da, güçlükle ayağa kalkarak koşarak bölgeden uzaklaştı. Saldırı sonrası caddede güvenli bir şekilde uzaklaşmayı başaran kişi, çevredeki kişiler tarafından yardım edilerek sakinleşti.

İKİNCİ SALDIRI OLAYI DA AYNI CADDEDE YAŞANDI

Başıboş köpeklerin saldırıları, aynı cadde üzerinde bir başka kişiye de yöneldi. Yürüyen bir adam, köpeklerin saldırısını engellemek için elindeki poşetlerle ve yerden aldığı bir cisimle kendisini savundu. Çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen bu anlar, olayı saniye saniye belgelendi. Olay sonrası bölgedeki vatandaşlar, başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.

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