İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a resmi bir af talebinde bulundu. Bu bilgi, Başkanlık Ofisi tarafından paylaşıldı.

Netanyahu’nun avukatı Amit Hadad tarafından hazırlanan 111 sayfalık talep dosyası ve Netanyahu’nun imzaladığı bir mektup belgeler arasında yer alıyor. Herzog’un ofisi, talebin tam metnini kamuoyuna açıkladı.

Hadad talep mektubunda, “Bu talebin kabul edilmesi, başbakanın tüm zamanını, yeteneklerini ve enerjisini bu kritik dönemlerde İsrail’in ilerlemesine adamasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı ve şu sözleri ekledi: “Talebin kabul edilmesi farklı kamu kesimleri arasındaki bölünmeleri gidermeye yardımcı olacak, gerilimin yoğunluğunu azaltmanın yolunu açacak ve tüm bunlar ülkenin ulusal dayanıklılığını güçlendirme amacına hizmet edecektir."

Başkanlık ofisi, Adalet Bakanlığı’nın görüşlerini aldıktan sonra Herzog’un talebi değerlendireceğini açıkladı. Netanyahu, suçunu itiraf etmek şartına bağlı olduğu sürece Cumhurbaşkanı'ndan af istemeyeceğini söylemişti.

TRUMP NETANYAHU İÇİN AF İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Kasım'da İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a bir mektup göndermiş, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesini istemişti. Trump mektupta, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtirken Netanyahu hakkındaki davaların "siyasi ve haksız olduğunu" ileri sürmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup gönderdiği doğrulanmıştı. Herzog'un Trump'a büyük saygı duyduğu belirtilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulanmıştı.

Trump, ekim ayında İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, Herzog'a dönerek Netanyahu'yu affetmesini istemişti. Herzog ise Trump'ın Meclisteki konuşmasında bu talebe sessiz kalmayı tercih etmişti.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVASI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.