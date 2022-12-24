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18 yaşındaki İsmail yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, yolun karşına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı İsmail Mert Türhan (18), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 21:47
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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada

18 yaşındaki İsmail yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada
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(DHA) - Kaza, akşam saatlerinde Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çerkezköy istikametine doğru ilerleyen Z.Ö. yönetimindeki 59 ED 925 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Mert Türhan’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Türhan, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Türhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından otomobil sürücüsü Z.Ö., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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