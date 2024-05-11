Yonca Evcimik gençlik sırrını açıkladı: Bebek kordonundan…

Bandıra Bandıra, Sallayalım Dünyayı, 8.15 Vapuru gibi hit şarkılara imza atan şarkıcı Yonca Evcimik ara sıra sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Türkiye’de konser verip sahneye çıkan pek çok kişinin yurt dışındaki dünyaca ünlü yıldızlardan etkilendiğini ifade eden şarkıcı, "Yurt dışındaki tüm yıldızlar Walt Disney’den çıkmış, Türkiye’de böyle bir durum yok. Ben kendi kendimi yetiştirdim. Orada şarkı söylemeyi ve aktörlüğü öğreniyorlar. Bir alıntı var, hepimiz bir şeyden etkileniyoruz, kılık kıyafetten tutun da" dedi.

Snobmagazin'in haberine göre, genç görünümünün sırrını da paylaşan Evcimik, estetik operasyon geçirmediğini söyleyerek “Bebek kordonundan kök hücre yaptırdım. Yüzüme ve boynuma yaptırdım. Yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor. Artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.