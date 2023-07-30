Yoncagül Yılmaz ve Havvanur Kethüda Avrupa Şampiyonu

Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı

KAYNAK: AA
Yoncagül Yılmaz ve Havvanur Kethüda Avrupa Şampiyonu

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre +80 kiloda ringe çıkan Havvanur Kethüda finalde Rumen Denisa Elena Manu ile karşılaştı. Rakibini yenen Havvanur altın madalya kazandı.

70 kiloda yarışan Yonca Gül Yılmaz ise finalde Macar Vivien Kapcsos ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden Yonca ikinci altın madalyanın sahibi oldu.

Günün bir diğer maçında 80 kiloda Melisa Eroğlu finalde Ukraynalı Nadia Rebryk ile karşılaştı. Rakibine yenilen Melisa, gümüş madalya aldı.

Milli sporcu Sedef Nergis ise finalde Macar Flora Budai ile karşılaştı. Rakibine mağlup Sedef, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

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