Yönetmenin oğlu ile aşk yaşıyordu! Dilan Çiçek Deniz'den şaşırtan ayrılık açıklaması

Çiften evlilik haberi beklenirken geçtiğimiz hafta gelen ayrılık haberi herkesi şoke etmişti. Dilan Çiçek Deniz ayrılık sonrası ilk kez açıklamada bulundu.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bir süredir aşk yaşıyordu. İkiliden evlilik haberi beklenirken ayrılık kararı gelmişti. Ünlü oyuncu, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Birbirinden başarılı dizilerde yer alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, başarılı kariyeri kadar aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyordu.

EVLİLİK BEKLENİRKEN AYRILIK GELDİ

Dilan Çiçek Deniz yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, yaklaşık iki yıldır aşk yaşıyordu. Birlikte tatile çıkan ve sık sık etkinliklere katılan Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'in evleneceği de iddia edilmişti.

İlişkilerinde kara bulutlar dolaşan çift, geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldı.

"BİTMESİ GEREKEN HER ŞEY BİTİYOR"

Oyuncu Deniz, Çetin ile ayrılmasının ardından "Bitmesi gereken her şey bitiyor" yorumunda bulundu ve arkadaş olduklarını söyledi.

