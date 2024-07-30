Yorgun uyanma ve gece sık idrara çıkma nedenleri

Bu belirtiler varsa dikkat!

Yorgun uyanmak ve gece sık idrara çıkmak, birçok farklı nedenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilen karmaşık bir durum olduğu bildirildi.

Daha detaylı incelemek ve size daha kapsamlı bir bilgi sunmak için farklı uzmanlık alanlarından bilimsel araştırmalara dayanarak bir değerlendirme yapıldı.

İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar...

Uyku Bozuklukları Uzmanı Dr. Taylan Yavuz Bulut, bu durumların altında yatan nedenlerin genellikle uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu ve diyabet gibi rahatsızlıklar olduğunu belirtmekte.

Dr. Bulut, "Uyku apnesi, gece boyunca solunumun durması ve tekrar başlaması ile karakterize bir durumdur. Bu, uyku kalitesini düşürerek sabahları yorgun uyanmaya neden olabilir" dedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Koray Turhan, gece sık idrara çıkmanın (nokturinin) yaşlı bireylerde daha yaygın olduğunu ve bunun obstrüktif uyku apnesi, hipertansiyon ve diyabet gibi durumlarla ilişkili olabileceğini vurgulamakta.

Dr. Turhan, "Gece sık idrara çıkma, uyku kalitesini bozarak gündüz yorgunluğuna yol açabilir" diye eklemekte.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte. Florence Nightingale Hastanesi'nde yapılan bir çalışmada, noktürinin obezite, kontrol altına alınmamış hipertansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarla ilişkili olduğu bulundu.

Çalışmada, bu durumların gece boyunca idrara çıkma sıklığını artırarak uyku kalitesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Bir başka araştırma, uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromunun gece sık idrara çıkma ve sabah yorgun uyanma ile ilişkili olduğunu göstermekte.

Bu araştırma, uyku apnesi olan bireylerin, uyku sırasında solunum duraklamaları nedeniyle sık sık uyanarak idrara çıkma ihtiyacı duyduklarını ve bu durumun uyku kalitesini ciddi şekilde bozduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, yorgun uyanma ve gece sık idrara çıkmanın altında yatan nedenlerin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamakta.

Uyku apnesi, diyabet ve hipertansiyon gibi rahatsızlıkların erken teşhisi ve tedavisi, bu belirtilerin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir.