Yorgun ve depresif hissetmeyi bitirecek besinler uzman görüşlerinden ortaya çıktı

Yorgun ve depresif hissetmeyi bitirecek besinler, aynı zamanda stresi de düşürdüğü bildirildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, belirli besinlerin ruh halini iyileştirmede ve stres seviyelerini azaltmada önemli rol oynadığını gösterdi.

Örneğin, magnezyum açısından zengin olan muz, kasları gevşeterek yorgunluk ve depresyon belirtilerini azaltabilir.

Keten tohumu, ruh halini iyileştiren omega-3 yağ asitleri içerir ve düzenli tüketimi depresyon belirtilerini hafifletebilir.

Ayrıca, serotonin seviyelerini artıran triptofan içeren hindi eti, yumurta ve kivi gibi besinler de depresyonla mücadelede etkili.

Stresi azaltan besinler arasında ise yeşil yapraklı sebzeler, yağlı balıklar ve yulaf ezmesi öne çıkıyor. Ispanak ve brokoli gibi sebzeler, magnezyum içeriğiyle stresi azaltabilir.

Somon ve sardalya gibi balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve bu asitler, stres hormonlarının seviyesini düşürerek rahatlama sağlar.

Yulaf ezmesi ise kompleks karbonhidratlar içerir ve kan şekerini dengeleyerek stresi azaltır.

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, kabak çekirdeğinin içeriğindeki magnezyumun stres anında artan kortizol hormonunu düşürerek stresi azalttığını belirtti.

Yaban mersini ise dopamin üretimini artırarak beyin üzerinde rahatlatıcı bir etki oluşturur.

Bu besinlerin düzenli tüketimi, hem yorgunluk ve depresyon belirtilerini hafifletmeye hem de stres seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Sağlıklı bir beslenme düzeni, ruh sağlığını korumada ve genel yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynar.

Yorgun ve depresif hissetmenin birçok nedeni olabilir. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik faktörlerden kaynaklanabileceğini gösterdi.

Fiziksel Nedenler:

Uyku Bozuklukları: Uyku apnesi, uykusuzluk veya düzensiz uyku alışkanlıkları, sürekli yorgun hissetmenin başlıca nedenlerinden.

Beslenme Eksiklikleri: D vitamini, B12 vitamini ve demir eksiklikleri, enerji seviyelerini düşürerek yorgunluğa neden olabilir.

Kronik Hastalıklar: Diyabet, tiroid problemleri, kalp ve böbrek hastalıkları gibi kronik sağlık sorunları da yorgunluk ve depresyon belirtilerine yol açabilir.

Psikolojik Nedenler:

Depresyon: Depresyon, yorgunluk hissinin en yaygın nedenlerinden biridir. Depresyon, kişinin enerji seviyelerini düşürerek sürekli yorgun ve bitkin hissetmesine neden olabilir.

Stres: Yüksek düzeyde stres, kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının sürekli yüksek seviyelerde kalmasına neden olarak yorgunluk ve depresyon belirtilerini artırabilir.

Anksiyete: Sürekli endişe ve kaygı, zihinsel yorgunluğa yol açarak kişinin kendini sürekli bitkin hissetmesine neden olabilir.

Psikolog Tuğçe Turhan, sürekli yorgun hissetmenin nedenleri arasında hayattan bunalmış olma, zehirli bir ortamda bulunma ve sürekli endişeli olma gibi faktörlerin de yer aldığını belirtti.

Ayrıca, depresyonun kronik yorgunluğun başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bu nedenlerin yanı sıra, kişinin yaşam tarzı ve çevresel faktörler de yorgunluk ve depresyon belirtilerini etkileyebilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli uyku, dengeli beslenme ve stres yönetimi, bu belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olabilir.