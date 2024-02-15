Yorgunluğu gideren şifa deposu ot ortaya çıktı

Doğal ve sağlıklı beslenme, insanların sağlıklı kalmak için doğal gıdaları tercih etmesine neden olan bir akımdır.

Mantar otu, yorgunlukla mücadele etmek için şifalı bir bitki olarak öne çıkan bir mantar türüdür.

Mantar otu, şekil, boyut ve yaşadığı yer açısından çok çeşitli olan, yaklaşık yüz bin türü bulunan bir bitki grubudur. Hem karada hem de tatlı suda yaşayabilirler. Mantarların bazıları tıbbi faydalar sağlar, bazıları yiyecek olarak tüketilir, bazıları zehirli etkilere sahiptir, bazıları hayvan ve bitki hastalıklarına yol açar, bazıları antibiyotik üretir ve bazıları kimya endüstrisinde kullanılır. Yenilebilen mantarların büyük bir kısmı bazitli mantarlardandır. Bunların 500 civarında cinsi ve 13500 civarında türü vardır.

Sporlarını şişkin bir hifin ucunda dört adet halinde oluştururlar. En bilinen ve beğenilen türü şemsiye mantarıdır. Büyük ve dikkat çekici bir görünüme sahiptir. Şapkası başta yuvarlak veya yumurta şeklindedir.

Daha sonra çan, şemsiye veya tabak biçimine gelir. Rengi beyazdan griye, esmerden griye kadar değişir. Çapı 25-30 cm arasındadır. Eti beyaz ve yumuşaktır. Tadı güzeldir. Yer mantarı da yenilebilir. Huni şeklindedir.

Şapkasının eti beyazımsı sarı ve sarı kenarlıdır. Kokusu kayısıyı anımsatır. Tadı ise karabiber gibidir. Sindirimi zordur.

FAYDALARI...

Et yerine geçer. Protein değeri etinkinden yüksektir. Yorgunluğu alır.

Zihinsel ve öğrenme becerilerini arttırır.

Kansızlığı önler. Vücudun gelişimine katkıda bulunur.

Romatizma ve üremi hastaları yememelidir.