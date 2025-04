Yorgunluk masum mu? Kalp hastalığının gizli yüzü! Uzmanlardan kritik tavsiyeler

Birkaç adımda nefes nefese kalmak veya sürekli yorgun hissetmek, çoğu zaman "Yaşlandık artık" diyerek geçiştiriliyor. Ancak bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanlar, bu belirtilerin sandığımızdan çok daha ciddi bir sorunun habercisi olabileceğini ortaya koydu: kalp hastalıkları.

Göğüste sıkışma, nefes darlığı ve bitkinlik, kalp yetmezliği ya da damar tıkanıklığı gibi ölümcül risklerin erken uyarı sinyalleri olabilir.

İşte bu belirtilerin ardındaki gerçekler ve uzmanların çarpıcı açıklamaları...

KALP YETMEZLİĞİNİN SESSİZ ÇIĞLIĞI

Nefes darlığı, özellikle hareket halindeyken veya yatarken artıyorsa, kalp yetmezliğinin ilk belirtilerinden biri olabilir.

Kalbin yeterince kan pompalayamaması, akciğerlerde sıvı birikimine yol açarak solunumu zorlaştırıyor.

European Heart Journal’da yayımlanan bir araştırma, nefes darlığı şikayetiyle doktora başvuranların %40’ında kalp yetmezliği teşhisi konduğunu gösterdi.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen, "Hastalar bu belirtileri yaşlılığa bağladığında, teşhis gecikiyor ve tedavi şansı azalıyor" uyarısında bulundu.

Yorgunluk ise, kalbin vücuda yeterince oksijen ulaştıramamasından kaynaklandı.

DAMAR TIKANIKLIĞI VE GİZLİ TEHLİKE

Koroner arter hastalığı, yani kalp damarlarının tıkanması, nefes darlığı ve yorgunluğu tetikleyen bir diğer ciddi neden.

Tıkalı damarlar kalbe yeterli kan akışını engelleyince, göğüs ağrısı yerine yalnızca nefes alma zorluğu hissedilebiliyor.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Peter Collins, "Kadınlarda ve yaşlılarda bu belirtiler daha sinsi ilerliyor. Yorgunluk, kalp krizinin bile habercisi olabilir" dedi.

Circulation dergisinde yayımlanan bir çalışma, nefes darlığı yaşayanların %25’inde damar tıkanıklığı tespit edildiğini ve erken müdahalenin hayat kurtardığını kanıtladı.

BİLİMSEL VERİLER VE RİSK FAKTÖRLERİ

Araştırmalar, bu belirtilerin yaşlılıkla ilişkilendirilmesinin tehlikeli bir yanılgı olduğunu gösterdi.

Journal of the American College of Cardiology’de yer alan bir analiz, 65 yaş üstü bireylerde nefes darlığının %60 oranında kardiyovasküler sorunlarla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Yüksek tansiyon, diyabet, obezite ve sigara kullanımı gibi risk faktörleri, bu tabloyu daha da ağırlaştırdı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Deepak Bhatt, "Kalp hastalığı yaşlılıkla sınırlı değil. Gençlerde bile bu belirtiler görülebiliyor ve ciddiye alınmalı" açıklamasıyla dikkat çekti.

UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI: DOKTORA GİDİN

Uzmanlar, nefes darlığı ve yorgunluğun iki haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka bir kardiyoloğa başvurulmasını önerdi.

Elektrokardiyogram (EKG), ekokardiyografi ve stres testleri gibi yöntemler, kalbin durumunu netleştirdi.

Avustralyalı kardiyolog Dr. Clara Chow, "Erken teşhis, kalp hastalığının ilerlemesini durdurabilir. İlaçlar, stent veya yaşam tarzı değişiklikleriyle çoğu hasta eski sağlığına kavuşuyor" dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir inceleme, erken müdahalenin ölüm riskini %30 azalttığını doğruladı.

BELİRTİLERİ TANIYIN, HAYAT KURTARIN

Nefes darlığı; merdiven çıkarken, dinlenirken veya geceleri uykudan uyandırıyorsa alarm zilleri çalıyor demek. Yorgunluk ise, günlük işleri yapmayı zorlaştıracak kadar yoğunsa göz ardı edilmemeli.

Dr. Nissen, "Hastalar ‘Bu bana göre normal’ dememeli. Kalp, yardım sinyali verdiğinde sessiz kalmaz" diyerek erken farkındalığın önemini vurguladı.

Ailede kalp hastalığı öyküsü olanlar ise iki kat dikkatli olmalı.

YAŞLILIK BAHANE DEĞİL, ÇÖZÜM VAR

Bilim ve uzmanlar, nefes darlığı ile yorgunluğu yaşlılığa bağlamanın riskli bir hata olduğunu söyledi.

Kalp hastalıkları, doğru teşhis ve tedaviyle kontrol altına alınabilir bir düşman. Bu belirtilerle yaşıyorsanız, bir uzmana danışarak kalbinizin sesini dinleyin. Belki de yaşlılık değil, sadece bir uyarı sizi bekledi.