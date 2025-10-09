Son 3 yıldır video atmayan Enes Batur geçtiğimiz günlerde bir şarkı paylaşmış ardından da kaldırmıştı. Batur’un 16 milyon takipçisi olmasına rağmen YouTube kanalını kapattığı haberleri magazin dünyasını sarsmış durumda.

Batur’un aktif paylaşım yapılmamasına rağmen kanalın aylık milyonlarca TL pasif gelir sağladığı iddia ediliyordu. Batur’un bu ani kararı sosyal medyayı sallarken, takipçileri ‘Neden kapattığını’ merak ediyor.

NEDEN KAPATTI?

YouTube kanalındaki içerikleriyle milyonlara ulaşan ve böylece Türkiye’nin en tanınmış içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, 16 milyonluk hesabını neden kapattı? Ünlü YouTuber’ın bu kararı sosyal medyada büyük şaşkınlığa neden oldu.

4 BİN VİDEOSUNU SİLMİŞTİ

Türkiye'nin ilk ve en popüler YouTuber'larından olan Enes Batur, son günlerde eski sevgilisi Başak Karahan ile ilgili yaptığı paylaşımlar ve 4 bin videosunu silmesiyle dikkatleri üzerine çoktan çekmişti. Bu aldığı son kararla tüm gözler yeniden ona çevrilmiş durumda.

VEDA MI YOKSA GEÇİCİ BİR MOLA MI?

Batur'un, kanalını kapatması "Kariyerine veda mı, yoksa sadece geçici bir mola mı?" sorularını akıllara getirmeden edemedi.

KANALINA ULAŞILAMIYOR

Ünlü YouTuber Enes Batur'un şu an itibarıyla YouTube hesabına erişim sağlanamıyor. Bu durum ise kullanıcılar tarafından Batur'un kanalını ya tamamen kapattığı ya da gizlediği şeklinde yorumlanıyor.

2 tane filmi olan ve çektiği içerikleriyle Türkiye'ye damga vuran, milyonlarca aboneye sahip olan Enes Batur’un bu şekilde aniden ortadan kaybolması hayli bir merak ettirdi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA BULUNMUYOR

Enes Batur'un, bu kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

Batur kısa bir süre önce, yaklaşık 4 bin civarında videosunu silmişti. Silinen içeriklerin arasında yalnızca eski sevgilisi Başak Karahan'ın yer aldığı videoları bırakmıştı. Acaba hesabını kapatmasının ardındaki sır Aşk acısı mı?

YOKSA KARİYERİNE FARKLI BİR YÖN MÜ VERİYOR?

Hesabın kapatılmasıyla ilgili 3 ihtimali sizler için derledik.

İşte bu ihtimaller;

Geçici mi? Yoksa bu sadece bir tepki, dinlenme veya kariyerine yeni bir yön verme mi?

Yoksa hakkında son dönemlerden çıkan davalar mı?

En son ihtimalimiz ise, Enes Batur'un aşk acısı çektiği bu yüzdende hesabını kapattığı.

Hayranları ve takipçileri ise Enes Batur'dan gelecek resmi bir açıklamayı merakla bekliyor.