﻿YouTube'dan o meşhur soruna çözüm

YouTube arka fonda kullanılabilecek ücretsiz sesler için bir kütüphane desteği sunmasına rağmen telif hakları ve silinen videolarla karşı karşıya kalıyor.

Daha önce YouTube’ta başkası tarafından kullanılan ses teliflenmişse bir daha başka videoda kulanılamıyor.

İşte bu kısır döngüyü kırmak ve her iki tarafı da memnun edecek bir yenilik yapmak isteyen Google, çareyi gelir paylaşımında buldu.

TeknolojiOku.com'da yer alan habere göre; Amerika Birleşik Devletleri’nde devreye sokulan YouTube Creator Music uygulaması sayesinde, artık telif hakkı sahipleri istedikleri müzikleri kullanıma sunabilecekler. İçerik üreticileri tarafından kullanılacak bu müzikler karşılığında ise ya peşin olarak telif hakkı ödemesi yapılacak ya da o sesin kullanıldığı videonun gelirleri paylaşılacak. Bu sayede her iki tarafın da memnun olması amaçlanırken, tabi ki arada aldığı komisyonlarla YouTube’un da yüzü güleceği ifade ediliyor.