YouTube Music artık bu şekilde açılacak

Google dur durak bilmeden güncellemelerini kullanıcılara servis etmeye devam ediyor. 2021 yılında Android 12 ile beraber uygulama açılışlarına animasyon özelliğini ekleyen Google son adımını sevilen YouTube Music uygulamasında attı.

Bundan sonra Android cihazlarda müzik Google’ın müzik uygulaması animasyonlu bir şekilde açılacak. Uzun zamandan bu yana kullanıcılarının karşısına koyu arka plan üzerinde kırmızı bir uygulama logosu ile açılıyordu.

Yeni güncelleme ile beraber eski uygulama açılışının yerini yeni animasyonlu açılış aldı. Söz konusu yeni animasyon aslında evimizdeki akıllı TV’lerin YouTube uygulamasının açılış animasyonunun bire bir aynısı. Yeni güncellemeye dair kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden olumlu geri dönüşlerde bulundu.