YouTube'a otomatik indirme özelliği geliyor. 'İnternet paketim bitti' derdine son veren güncelleme

YouTube Music, kullanıcılarına yaptığı yeni güncellemede, Android cihazlarda, en son çalınan şarkıları otomatik olarak indirebilme özelliği sundu. Kullanıcılar artık daha önce dinledikleri şarkıları sonraki dönemlerde internet ulaşımları olmadığı zamanlarda bile dinleyebilme imkanına sahip olacak.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; 1 GB veya yaklaşık 250 şarkı akıllı indirme özelliği sayesinde telefonlara otomatik olarak indirilecek.

OTOMATİK İNDİRME ANDROİD CİHAZLARDA NASIL AÇILIR

YouTube Music uygulamasına gidilir

Sağ üstteki simge üzerinden profil sayfasına giriş yapılır

Ayarlar kısmına tıklanılır

İndirmeler ve depolama seçeneğine dokunulur

Akıllı indirme anahtarına dokunarak özellik aktif hâle getirilir.