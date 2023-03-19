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YouTube'a otomatik indirme özelliği geliyor. 'İnternet paketim bitti' derdine son veren güncelleme

Popüler müzik dinleme uygulaması YouTube, internet paketi biten kullanıcılar tarafından kullanılamıyordu. İçerikler artık otomatik olarak indirilecek.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 12:26
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YouTube Music'e internetsiz içerik indirme özelliği geliyor

YouTube'a otomatik indirme özelliği geliyor. 'İnternet paketim bitti' derdine son veren güncelleme
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YouTube Music, kullanıcılarına yaptığı yeni güncellemede, Android cihazlarda, en son çalınan şarkıları otomatik olarak indirebilme özelliği sundu. Kullanıcılar artık daha önce dinledikleri şarkıları sonraki dönemlerde internet ulaşımları olmadığı zamanlarda bile dinleyebilme imkanına sahip olacak.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; 1 GB veya yaklaşık 250 şarkı akıllı indirme özelliği sayesinde telefonlara otomatik olarak indirilecek.

OTOMATİK İNDİRME ANDROİD CİHAZLARDA NASIL AÇILIR

YouTube Music uygulamasına gidilir
Sağ üstteki simge üzerinden profil sayfasına giriş yapılır
Ayarlar kısmına tıklanılır
İndirmeler ve depolama seçeneğine dokunulur
Akıllı indirme anahtarına dokunarak özellik aktif hâle getirilir.

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