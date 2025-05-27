YouTube'da yayınlanan programda İmamoğlu göndermesi olay oldu

YouTube'da yayınlanan Soğuk Savaş programında tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir soru gündeme geldi. Sosyal medyada çok paylaşılan programda içerik gereği karşılıklı sorular soruluyor. İki ismin birbirinin cevaplarına gülmemesi ile ilerleyen eğlence programında son bölümde gündeme dair şakalar yapıldı.

Soğuk Savaş'ta gelen sorulardan biri Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir gönderme taşıdı. Soru cevap şeklinde olan yarışmada 'Bükemediğin bileğe ne yaparsın? sorusu soruldu. Komedyen Miray Karabulut soruyu 'Diplomasını elinden alırsın' diyerek cevapladı. Karabulut sonrasında ise 'bu beni son görüşün' diyince karşısındaki isim 'Gelirim Silivri'ye güzel bir muhite benziyor zaten' dedi.