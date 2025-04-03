YouTube'dan TikTok'u tahtından edecek hamle

YouTube, içerik üreticilerine gelişmiş bir video düzenleyici, AI çıkartmalar, müzik ritmine senkronize video ekleme, geliştirilmiş şablonlar ve daha birçok özellik sunacak. Bu yeni araçların tanıtımı, TikTok'un ABD'deki yasaklanma ihtimalinden sadece birkaç gün önce gerçekleşti. Bu hamle, YouTube’un TikTok’un olası yasaklanmasından doğacak boşluğu doldurmayı hedeflediğini gösteriyor.

GELİŞMİŞ VİDEO DÜZENLEYİCİ GELİYOR

YouTube, içerik üreticilerinin videolarını daha kolay ve profesyonel şekilde düzenlemelerini sağlamak amacıyla yeni bir video düzenleyici sunuyor. Bu araç sayesinde kullanıcılar, kliplerin zamanlamasını hassas bir şekilde ayarlayabilecek, klipleri taşıyıp silebilecek ve müzik ya da zamanlanmış metin ekleyerek daha akıcı videolar oluşturabilecek. YouTube, ilerleyen süreçte bu düzenleyiciye daha fazla güncelleme eklemeyi planlıyor.

İçerik üreticilerinin uzun süredir talep ettiği bu geliştirme, TikTok’un güçlü düzenleme araçlarıyla rekabet etmeyi hedefliyor. Ayrıca, Meta'nın da ByteDance’in popüler video düzenleme uygulaması CapCut’a rakip olacak “Edits” isimli yeni bir uygulamayı piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyor.

AI ÇIKARTMALAR VE GÖRSEL EFEKTLER

YouTube Shorts, yapay zeka destekli çıkartmalarla içerik üreticilerine yaratıcılıklarını artırma fırsatı sunuyor. Kullanıcılar, yalnızca basit bir metin komutu girerek AI çıkartmaları oluşturabilecek. Örneğin, "kaslı bir bitki" yazıldığında, YouTube otomatik olarak bu tanıma uygun bir çıkartma üretecek.

Ayrıca, içerik üreticileri artık videolarına kendi fotoğraflarını yükleyerek özel görüntü çıkartmaları ekleyebilecek. Bu özellikle kıyafet kombin önerileri gibi içerikler oluşturulabilecek.

MÜZİK RİTMİNE OTOMATİK SENKRONİZASYON

YouTube Shorts’un sunduğu bir diğer yenilik ise videoları müzikle otomatik olarak senkronize etme özelliği. Kullanıcılar, bir şarkı seçtiklerinde videoları otomatik olarak ritme uygun şekilde düzenlenecek. Daha önce bu işlemin manuel olarak yapılması gerekiyordu.

Bu özellik, CapCut’un popüler “Beats” aracına oldukça benziyor ve YouTube’un içerik üreticilerine TikTok ve CapCut’taki düzenleme deneyimini sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

YENİ ŞABLONLAR VE EFEKTLER GELİYOR

YouTube Shorts, içerik üreticilerinin galerisinden fotoğraf seçerek şablonlara ekleyebilmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, şablonlar içinde yeni efektler sunulacak. TikTok'taki popüler efektler gibi, YouTube’un da bu alana yatırım yapması mantıklı görünüyor çünkü bu tür efektler genellikle viral akımları başlatıyor.

YENİ ÖZELLİKLER NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

YouTube Shorts’un duyurduğu bu yeni araçlar, önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Platform, içerik üreticilerine daha gelişmiş düzenleme araçları ve yaratıcı seçenekler sunarak kısa video rekabetinde TikTok’un yerini almaya hazırlanıyor.