Yozgat’ta düzenlenen IŞİD operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Yozgat’ta düzenlenen IŞİD operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı
Yozgat’ta jandarma ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü IŞİD’e yönelik 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

aw108471-01.jpgÖzel Harekat ekiplerinin de dahil olduğu operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

aw108471-02.jpgŞüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

aw108471-04.jpg

Son Haberler
İstanbul'da 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu Gündem
İstanbul'da 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Trabzonspor'da Pepe sancısı. Tam sakatlıktan döndü derken... Spor
Trabzonspor'da Pepe sancısı. Tam sakatlıktan döndü derken...
Depremde herkes can derdine düşerken umarsızca yemek yediler. Bu kadar rahatlık yok artık dedirtti Gündem
Depremde herkes can derdine düşerken umarsızca yemek yediler. Bu kadar rahatlık yok artık dedirtti
Canlı yayına katılan profesör ölen 10 kişiyi unutup iktidarın yaptığı yolları övdü Gündem
Canlı yayına katılan profesör ölen 10 kişiyi unutup iktidarın yaptığı yolları övdü
Adını 'B' olarak değiştirmek isteyen vatandaş soluğu mahkemede aldı. Sebebini öğrenince yok artık diyeceksiniz Gündem
Adını 'B' olarak değiştirmek isteyen vatandaş soluğu mahkemede aldı. Sebebini öğrenince yok artık diyeceksiniz
Eski güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı. Evinde adeta cephanelik bulundu Dünya
Eski güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı. Evinde adeta cephanelik bulundu
Maltepe'de AVM'de bir vatandaş "Açım ben, çocuklarım aç" diye bağırdıktan sonra atlayarak intihar etti Video
Maltepe'de AVM'de bir vatandaş "Açım ben, çocuklarım aç" diye bağırdıktan sonra atlayarak intihar etti