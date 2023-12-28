Yozgat’ta düzenlenen IŞİD operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü IŞİD’e yönelik 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Harekat ekiplerinin de dahil olduğu operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.