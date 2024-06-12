Yozgat'ta gelinciklerden görsel şölen

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat'ta gelinciklerden görsel şölen

Yozgat'ta Bozok yaylasında açan gelincikler görsel şölen sunuyor.

Yozgat'ta ilkbahar, sadece hava sıcaklıklarının yükselişini değil, doğanın da muhteşem bir dönüşümünü getiriyor. İncecik dalları ve narin yaprakları ile dikkat çeken gelincik çiçekleri, kentin farklı köşelerinde adeta kırmızı bir halı gibi açıyor. Bozok Yaylası'nda bu görsel şölen doruğa ulaşıyor. Kırmızının her tonunu barındıran gelincik tarlaları, yeşilin tonlarıyla buluşarak unutulmaz manzaralar oluşturuyor.

Bu güzelliğe tanık olan Yozgatlılar da boş durmuyor. Cep telefonlarını ellerine alan vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekiyor. Fotoğraf sanatçıları da en güzel kareleri yakalamak için adeta yarışıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde gelincik tarlaları arasında fotoğraf çektiren Emel Yiğit duygularını şöyle dile getiriyor:

"Böyle doğal güzellikleri her zaman bulmak mümkün olmuyor. Biz de buradaki gelincikleri görünce fotoğraf çekmeden edemedik. Sarı ve mor çiçeklerle birlikte adeta bir renk cümbüşü oluşuyor. Bu güzellikleri fotoğraflıyorum ve sosyal medyada paylaşıyorum. Ailem ve arkadaşlarım da bu güzellikleri görsün istiyorum. Hatta telefonumun duvar kağıdı bile olabilir, o kadar iç açıcı manzaralar bunlar."

Yozgat'ın bu doğal güzelliği sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda turizme de katkı sağlıyor. Her yıl binlerce insan, bu muhteşem manzarayı görmek için Yozgat'a geliyor.

Gelincik çiçekleri, Yozgat'ın doğal güzelliklerinin ve cömertliğinin bir simgesi haline gelmiş durumda.

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