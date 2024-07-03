Yozgat'ta hasat başladı. 1 ton bekleniyor

Bu üründe 1 ton hasat bekleniyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, yöreye uygun bitki adaptasyonu üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenciler, öğretim dönemleri boyunca dört farklı bölgede kurulan yaklaşık 3 bin dönümlük uygulama bahçelerinde tarla bitkileri, sebze, meyve ve süs bitkilerinin çeşitli türlerini yetiştirmekte ve bu çalışmaların sonuçlarını çiftçilerle paylaşıyor Ayrıca, uygulama ve araştırma merkezlerinde teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim de alarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyor.



“HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM ALIYORLAR”

Yozgat ekolojisinin meyvecilik için çok uygun olduğunu aktaran Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysen Koç, Gedikhasanlı Bilal Şahin Uygulama ve Araştırma İstasyonu'nda 110 dönümlük arazide çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Öğrencilere burada teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de verdiklerini ifade eden. Dr. Koç, “Çeşitli bitki türlerini deneyerek Yozgat ekolojisine en uygun olanları belirlemeye çalışıyoruz” dedi.



“1 TONA YAKIN ÜRÜN BEKLİYORUZ”

İlk olarak kiraz hasadı gerçekleştirdiklerini ve şimdi ise vişne hasadına başladıklarını belirten Doç. Dr. Koç, “Bahçemizde 8 çeşit kiraz bulunuyor ve bayram öncesi hasadımızı tamamladık. 2017 yılında aşıladığımız Kütahya vişnemizin şu an hasat dönemindeyiz. Bu yıl kirazdan yaklaşık 1 ton satış gerçekleştirdik, vişneden de yine 1 tona yakın hasat bekliyoruz. Hasat edilen meyveler, tarımsal araştırma ve uygulama merkezinde döner sermaye üzerinden satış ofisimizde vatandaşlarımıza ve akademisyenlerimize sunulmaktadır” şeklinde konuştu.