Yozgat’ta kaçak kazı yapan şahıslar kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Yozgat’ta kaçak kazı yapan şahıslar kıskıvrak yakalandı
Yozgat’ta kaçak kazı yapan şahıslar, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.

Tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde, bölgede yapılan devriye faaliyetleri sonucunda şüpheli bir araç belirlendi. Yapılan kontrolde; L.H., S.M., V.A. ve S.D. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerinde ve arabasında yapılan aramada; 1 adet hilti ve hiltiye ait kaya delmekte kullanılan demir uçlar, 1 adet şarjlı matkap ve matkaba ait demir tığlar, 3 adet murç, 4 adet alan arama tarama cihazı bakır çubuk ele geçirildi.

4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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