Yozgat’ta polislerden selde mahsur kalanlara seferberlik

Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış, ilçenin birçok noktasını suyla kapladı. Aniden bastıran sel suları, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, polis memurları hızla müdahale ederek, mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Bir trafik polisi, sel sularının içinde kalan bir vatandaşı omuzlarına alıp güvenli bir bölgeye taşıyarak hayatını kurtarırken, başka bir polis memuru da suda mahsur kalan bir aracı iterek yolu açtı ve trafik akışını normale döndürmeye yardımcı oldu.