Yozgat’ta polislerden selde mahsur kalanlara seferberlik

Kaynak: İHA
Yozgat’ta polislerden selde mahsur kalanlara seferberlik

Yerköy, Yozgat'ta meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde, yerel trafik polisleri özverili çalışmalarıyla dikkat çekti.

Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış, ilçenin birçok noktasını suyla kapladı. Aniden bastıran sel suları, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, polis memurları hızla müdahale ederek, mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Bir trafik polisi, sel sularının içinde kalan bir vatandaşı omuzlarına alıp güvenli bir bölgeye taşıyarak hayatını kurtarırken, başka bir polis memuru da suda mahsur kalan bir aracı iterek yolu açtı ve trafik akışını normale döndürmeye yardımcı oldu.

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