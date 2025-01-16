Yozgat'ta sanata yeni bir soluk: İlk Şehir Tiyatrosu seyircisiyle buluştu

Kaynak: İHA

Yozgat Belediyesi, Yozgat Şehir Tiyatrosu'nu kurarak kültürel etkinliklere önemli bir adım attı. İlk oyun olan "Yanlışlıklar Komedisi Dilekçe" büyük ilgi gördü. Tiyatronun her hafta sahneleyeceği oyunlar ücretsiz olarak halka sunulacak.

Yozgat Belediyesi, kültür etkinliklerini artırmak ve şehre tiyatro sevgisini kazandırmak amacıyla kurduğu Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk oyununu sahneledi. "Yanlışlıklar Komedisi Dilekçe" adlı oyunla seyircisiyle buluşan tiyatro, büyük beğeni topladı.

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Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, Yozgat'ta sanatın çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şehrin sadece maddi imarla değil, manevi imarla da gelişmesi gerektiğini vurguladı.

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Başkan Arslan, göreve geldiklerinden itibaren müzik alanında önemli adımlar attıklarını ve şimdi de Yozgat Şehir Tiyatrosu'nu kurarak bir adım daha ileri gittiklerini ifade etti. Bu tür etkinliklerin, Yozgat halkının sanata olan ilgisini ve ihtiyacını gösterdiğini söyledi. Ayrıca, ileriye dönük çocuk tiyatrosu ve çocuk korosu projelerinin de hayata geçirileceğini belirtti.

Tiyatronun açılışını, Başkan Kazım Arslan tiyatro zilini çalarak yaptı. Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gösterimleri, sezon boyunca devam edecek.

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Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan, açılışta yaptığı konuşmada, Yozgat'ta bir ilk gerçekleştirdiklerini belirterek, tiyatronun her hafta Yozgatlılarla buluşacağını söyledi.

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Yozgat'a tiyatro izlemeyen kimse bırakmama hedefinde olduklarını vurgulayan Tumgan, "Yanlışlıklar Komedisi Dilekçe" ve "Defineciler" oyunlarının dönüşümlü olarak sahneleneceğini açıkladı.

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Ayrıca, çocuk tiyatrosu konusunda da önemli projelerinin olduğunu belirterek, etkinliklerin ücretsiz olduğunu ve tüm halkı tiyatro oyunlarına davet etti.

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