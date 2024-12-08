Yozgat’ta Suriyeliler Esad’in gidişini şarkılarla kutladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat’ta Suriyeliler Esad’in gidişini şarkılarla kutladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin düşüşünü kutladı.

Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla şarkılar söyledi, kutlama yaptı. Meydanda toplanan kalabalık, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken en kısa zamanda ülkelerine döneceklerini söylediler.

Tekbir getirerek sevinç gösterisi yapan Suriyeliler zafer işareti yaptı, yöresel müzikleri eşliğinde dans etti. Emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde kutlamalarını yapan kalabalık, olaysız biçimde dağıldı.

Yozgat’ta Suriyeliler Esad’in gidişini şarkılarla kutladı

Yozgat’ta Suriyeliler Esad’in gidişini şarkılarla kutladı

Yozgat’ta Suriyeliler Esad’in gidişini şarkılarla kutladı

Yozgat’ta Suriyeliler Esad’in gidişini şarkılarla kutladı

Yozgat’ta Suriyeliler Esad’in gidişini şarkılarla kutladı

Yozgat’ta Suriyeliler Esad’in gidişini şarkılarla kutladı

Son Haberler
Nemrut’ta kışın eşsiz güzelliği: Dünyanın 2’nci Türkiye'nin ise en büyük krater gölü
Krater Gölü’nde kışın eşsiz güzelliği
İsrail Suriye'yi vurdu
İsrail Suriye'yi vurdu
Köşk’teki deve güreşleri iptal edildi
Köşk’teki deve güreşleri iptal edildi
Marmaris'te 24 saatte 50 metreküp yağmur yağdı
Marmaris'te 24 saatte 50 metreküp yağmur yağdı
Erzincan’da "dağ kayağı" sezonu açıldı
Erzincan’da "dağ kayağı" sezonu açıldı