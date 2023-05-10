YSK, 'siyah noktalı' oy pusulaları hakkında kararını verdi

YSK, yurt dışındaki oy pusulalarında Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta ile ilgili tartışmalar üzerine “görüş verilmesine yer olmadığına” karar verdi.

YSK, 'siyah noktalı' oy pusulaları hakkında kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışındaki oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta ile ilgili tartışmalar üzerine “görüş verilmesine yer olmadığına” karar verdi. YSK kararında ilgili kanunun açık olduğu belirtilerek, özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılacağı belirtildi.

Hollanda’da bir sandıkta açılan oy pusulalarında Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta tartışmalara neden olmuştu. Tartışmaların ardından İyi Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, “Oy torbasının sandık kurulu huzurunda açıldığı sırada içinden çıkan oy pusulası ve zarfların tümünün veya bir kısmının üstünde leke veya mürekkep izi bulunması durumunda oy pusulası ve zarfların geçerli sayılıp sayılmayacağı” konusunda görüş verilmesi isteminde bulundu.

“GÖRÜŞ VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA…”

Kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, ”Yüksek Seçim Kurulu oy pusulaları veya zarfların tamamının veya bir kısmının üzerinde leke veya mürekkep izi bulunması halinde pusulanın ve zarfın geçerli olup olmayacağı yönünde görüş istememize; 298 Sayılı Kanun’un 98. ve 101. madde hükümleri açık olduğundan “görüş verilmesine yer olmadığına” dair karar verdi” dedi.

Öztürk, ilgili madde hükümlerini ise şöyle sıraladı:

“ZARFLAR GEÇERLİ SAYILIR”

“298 Sayılı Kanun Madde 98: ‘…. Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır.’

298 Sayılı Kanun Madde 101: ‘…. Ancak aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 1. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması. 2. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 3. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.’”

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