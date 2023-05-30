YSK sonuçları paylaştı. Partilerin vekil sayıları netleşti

YSK, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurdu.

YSK sonuçları paylaştı. Partilerin vekil sayıları netleşti

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan kazandı.

Seçim sürecinin bitmesiyle TBMM'de yeni döneme girilecek ve yemin töreni yapılacak. YSK’dan partilerin vekil sayısıyla ilgili resmi açıklama geldi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarının yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini belirtti.

Yener "28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür.

Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmış olup; Ak Parti'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, CHP'in 169, İYİP'in 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz." dedi.

YENER'İN AÇIKLAMALARI:

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin olarak 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00 itibarıyla olağanüstü itiraz süreci sona ermiş olup, kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihinde toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır.

Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.

KATILIM YÜZDE 87,5

Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında yüzde 53,80 oranında katılım olduğu görülmüş, yurt içi-yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür.

Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İyi Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.

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