YSK'dan deprem bölgesinde 31 Mart incelemesi

Deprem bölgesindeki seçmenlerin oy kullanmasını sağlamak için YSK, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere hazırlandı. YSK heyeti, 31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler için de çalışmalarını tamamladı. YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri, bölgedeki durumu görmek ve alınan önlemleri denetlemek için ziyaretlerde bulunacak.

YSK Başkanı Yener, bugün Malatya’ya gidecek, diğer YSK üyeleri de farklı illeri gezecek. YSK, oy kullanma ve sandık kurma yerlerinin son halini 31 Mart’a kadar izleyecek.