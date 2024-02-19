YSK'dan deprem bölgesinde 31 Mart incelemesi

Kaynak: AA
YSK'dan deprem bölgesinde 31 Mart incelemesi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, deprem bölgesinde incelemede bulunacak.

Deprem bölgesindeki seçmenlerin oy kullanmasını sağlamak için YSK, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere hazırlandı. YSK heyeti, 31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler için de çalışmalarını tamamladı. YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri, bölgedeki durumu görmek ve alınan önlemleri denetlemek için ziyaretlerde bulunacak.

YSK Başkanı Yener, bugün Malatya’ya gidecek, diğer YSK üyeleri de farklı illeri gezecek. YSK, oy kullanma ve sandık kurma yerlerinin son halini 31 Mart’a kadar izleyecek.

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