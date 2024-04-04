YSK’dan MHP’ye ret AKP’ye onay

Yapılan başvuruları değerlendiren YSK ilçe seçim kurulu MHP’nin yaptığı itirazı reddetti. Cumhur İttifakının diğer ortağı olan AKP’nin ise yine aynı seçim kuruluna yaptığı geçersiz oyların yeniden sayımı talebi ise kabul edildi. Buna göre 125 sandığa atılan oyların yeniden tek tek sayılacak.

Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 29,25 oranla 40 bin 110 oy ile ikinci ve AKP’nin adayı Kamil Saraçoğlu da yüzde 27,71 oranla 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu.