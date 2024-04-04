YSK’dan MHP’ye ret AKP’ye onay

Kaynak: İHA
YSK’dan MHP’ye ret AKP’ye onay
Kütahya’da MHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı 'Seçim iptali' başvurusu reddedildi. Bununla beraber Cumhur İttifakının diğer ortağı AKP’nin ise geçersiz oyların tekrar sayımı başvurusu kabul edildi.

Yapılan başvuruları değerlendiren YSK ilçe seçim kurulu MHP’nin yaptığı itirazı reddetti. Cumhur İttifakının diğer ortağı olan AKP’nin ise yine aynı seçim kuruluna yaptığı geçersiz oyların yeniden sayımı talebi ise kabul edildi. Buna göre 125 sandığa atılan oyların yeniden tek tek sayılacak.

Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 29,25 oranla 40 bin 110 oy ile ikinci ve AKP’nin adayı Kamil Saraçoğlu da yüzde 27,71 oranla 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu.

Son Haberler
Melek Mosso'dan olay seçim yorumu. Konserleri iptal edilmişti Magazin
Melek Mosso'dan olay seçim yorumu. Konserleri iptal edilmişti
Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat Ekonomi
Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat
Bartın'da mobilya atölyesinde yangın Yerel Haberler
Bartın'da mobilya atölyesinde yangın
Üsküdar Belediye Başkanı eşi ile ortaya çıktı.3 yeni projesini daha açıkladı Gündem
Üsküdar Belediye Başkanı eşi ile ortaya çıktı.3 yeni projesini daha açıkladı
MSB duyurdu: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi
Türk mühendisten büyük başarı: Yerli ısı pompası Gündem
Türk mühendisten büyük başarı: Yerli ısı pompası
Tarımsal girişimcilere 66 milyon euro destek Ekonomi
Tarımsal girişimcilere 66 milyon euro destek