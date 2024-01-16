YSK’nın aday listelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken yönteme ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; ilçelerde siyasi parti ilçe başkanlıkları aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları aday listelerini il seçim kurullarına verecek.

Aday listeleri en geç 20 Şubat Salı günü mesai saatinin bitimine kadar teslim edilecek.

Bağımsız adaylar da bu tarihe kadar 7 bin 228 TL’yi mal sandığına yatırdıktan sonra makbuzu da dilekçeye ekleyerek il ve ilçe seçim kurullarına başvurabilecek.