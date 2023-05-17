YSK'ya itiraz için bugün son gün

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı itiraz süresi bugün 17.00'de doluyor.

YSK'ya itiraz için bugün son gün

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı sırasıyla ilçe seçim, il seçim ve en son da YSK’ya itiraz hakkı bulunuyor. Tutanaklara karşı seçimin ertesi günü itirazlar yapıldı ve ilçe seçim kurulları bu konulardaki kararlarını verdi.

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna dün saat 17.00’ye kadar itiraz edildi. Bu itirazlara karşı il seçim kurullarınca saat 23.59’a kadar karar verildi. İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya bugün saat 17.00’ye kadar itirazda bulunulabilecek.

YSK, il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak. Tüm itiraz süreçlerinin ardından YSK, kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

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