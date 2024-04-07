YSK’yi dinlemediler. İtiraz süreçleri bitmeden mazbata AKP’li adaya verildi

Hatay İl Seçim Kurulu’nun seçim sonuçlarına ilişkin itiraz süreci tamamlanmadan ve Yüksek Seçim Kurulu’nun sürecin beklenmesiyle ilgili gönderdiği yazıya rağmen AKP’li Mehmet Öntürk’e mazbata verilmesine CHP’den tepki geldi.

CHP, Hatay’da itiraz süreci bitmeden AKP’li Mehmet Öntürk’e mazbata verilmesini engellemek amacıyla, sün sabah saatlerinde YSK’ye itiraz dilekçesi verdi. CHP tarafından verilen başvuru dilekçesinde, “Birçok ilçe seçim kurulu seçimi açık ara kazanan belediye başkanlarımıza itiraz süreçleri devam ettiğinden mazbatalarını vermemektedir.” ifadelerine yer verildi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının itiraz süreçleri bitmeden düzenlenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulandı.

YSK, verilen başvuru dilekçesi üzerine Hatay’da il seçim kuruluna itiraz süreçlerinin beklenmesi hakkında bir yazı gönderdi fakat bu yazıya rağmen dün AKP’li Öntürk’e mazbatası verildi.

ÇİFTCİ 2019 YILINI HATIRLATTI

Bu duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, “2019 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun aksi yönde kararı mevcut. Yani bir seçim çevresinde itiraz devam ederken adaya mazbata verilmemesi yönünde bir karar var. Ancak buna rağmen Hatay İl Seçim Kurulu, AKP’li adaya mazbata verip Hatay’da yaşanan sürece bir hukuksuz müdahalede daha bulunuyor” açıklamasını yaptı.

Çiftci, YSK tarafından gönderilen yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı ve “YSK kararına rağmen Hatay’da il seçim kurulu tarafından verilen mazbata meşru değildir” ifadelerini kullandı.

"KARAR SİYASİ"

CHP’den, itiraz süreçlerinin halen devam ettiği Hatay’da, mazbatanın AKP’li adaya verilmesine tepki gösterdi. CHP’den yapılan açıklamada “İl seçim kurulunun itiraz süreci devam ederken verdiği bu mazbata meşru değildir. Alınan bu karar bizim nezdimizde hükümsüzdür. Hatay’da iktidar ve il seçim kurulu eliyle iş oldubittiye getirilmeye çalışılmaktadır.” İfadelerine yer verilirken iki aday arasındaki farkın yaklaşık 15 katı olan oyun geçersiz olduğunu ve bu sebeple verilen kararın sonuca etki edebileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu nedenle verilen karar seçim hukukuna göre değil siyasi saiklere göre alınmıştır” dendi.