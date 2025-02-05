Yuan, dolar karşısında değer kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Yuan, dolar karşısında değer kaybetti

Çin yuanı, ABD ile artan ticaret gerilimlerinin gölgesinde iki günlük kazancının ardından 7,29 seviyesine geriledi. Pekin'in ABD'ye ek gümrük vergileri getirmesi ve Google'a yönelik rekabet soruşturması başlatması, piyasaları tedirgin etti.

Çin yuanı, ABD doları karşısında değer kaybederek 7,29 seviyesine geriledi. Bu düşüş, Pekin yönetiminin ABD’den ithal bazı ürünlere ek gümrük tarifesi getirmesi ve Google’a yönelik bir rekabet soruşturması başlatmasının ardından geldi. Karar, Trump’ın Çin mallarına %10’luk yeni bir gümrük tarifesi getirmesine yanıt olarak alındı. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı derinleşirken, küresel piyasalar iki büyük ekonomi liderinin anlaşmaya varıp varamayacağını yakından izliyor.

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Çin Merkez Bankası (PBoC), yuanın fazla değer kaybetmesini önlemek için müdahalede bulundu ve dolar karşısındaki sabitleme oranını 7,1693 olarak belirledi. Bu seviye, piyasanın beklediği 7,20’nin altında kaldı ve ABD seçimlerinin ardından doların yükselişine karşı yuanı koruma amacı taşıdı.

Öte yandan Çin ekonomisine ilişkin göstergeler de yavaşlamaya işaret etti. Özel bir anketin sonuçlarına göre, Çin’in bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak 2025’te 51,1’e gerileyerek Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Hizmet sektöründeki yavaşlama, imalat sektöründeki toparlanmaya rağmen genel büyümeyi baskıladı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin artması, küresel piyasalarda endişeleri artırırken, Çin yuanı üzerindeki baskının devam etmesi bekleniyor.

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