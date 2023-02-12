Yuh artık! AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış

Çok sayıda kuruluş, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'e yardım ulaştırdı.

Anadolu Ajansı kaynak olarak AFAD’dı göstererek bir infografik yayınladı. Bu infografikte deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarının logoları yer aldı.

İHH, ENSAR VAKFI, İSMAİLAĞA DERNEĞİ, BÜLBÜLZADE

Anadolu Ajansı geçtiği infografike ek olarak “Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından harekete geçen STK'ler, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde depremden etkilenen 10 ilde çalışmalarını sürdürüyor.” ifadelerini kullandığı bir de metin yayınladı.

ARAPKİRLİ’DEN SERT TEPKİ

Gazeteci Zafer Arapkirli duruma sert bir tepki göstererek “AFAD’a göre… Afet bölgesine yardım faaliyetindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış!.. “Biz - Onlar” ayrıştırmasına daha güzel bir örnek olamazdı. Bölücülüğün kitabını yazıyorsunuz. Unutmayacağız!” ifadelerini kullandı.

TÜGVA’NIN NAZİK ÇOCUKLARI 200 ML’LİK MEYVE SUYU İÇİN ELDEN ELE ZİNCİR KURDULAR

Öte yandan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) sosyal medya hesabından depremzedelere yardım edildiğine dair bir video paylaştı. Videoda küçük boy meyve suyunun elden ele taşınması dikkat çekti. Gelen tepkilerin ardından videoyu sildiler.

ELDEN ELE KÜÇÜK MEYVE SUYU TAŞIDILAR

Videoda, TÜGVA tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen kişilerin, 200 ml meyve suyunu elden ele taşıması dikkat çekti.

VİDEOYU SİLDİLER

TÜGVA, elden ele taşıdıkları küçük boy meyve suyu yardımı videosunu gelen tepkilerin ardından sildi.

İşte o görüntüler: