Yuh artık. HDP'li isim Türkiye'yi yenen Portekiz için bakın ne dedi

Eski HDP Milletvekili Ferhat Encü, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki performansı hakkında flaş bir yorumda bulundu.

Takımımızın Portekiz karşısında 3-0'lık mağlubiyetini değerlendiren Encü, paylaşımında Kürtçe ifadeler kullanarak Portekiz takımını kutladı.

TÜRKİYE PORTEKİZ'E KAYBETTİ

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci karşılaşmasında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle birlikte A Milli Takım, gruptaki yerini 3 puan ile ikinci sıraya taşıdı. Öte yandan, Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak grup liderliğini garantiledi ve bir üst tura çıkma hakkını elde etti.

SKANDAL PAYLAŞIM

Maç sonrası HDP'nin 26. Dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Encü, Türkiye'yi mağlup eden Portekiz'i tebrik etti. Encü, Kürtçe paylaşımında, "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullandı.

Encü'nün paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından sert tepki yağdı.