Yuh artık. HDP'li isim Türkiye'yi yenen Portekiz için bakın ne dedi

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Yuh artık. HDP'li isim Türkiye'yi yenen Portekiz için bakın ne dedi

Eski HDP Milletvekili Ferhat Encü, Portekiz'in Türkiye'yi yendiği maç sonrası skandal bir paylaşım yaptı.

Eski HDP Milletvekili Ferhat Encü, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki performansı hakkında flaş bir yorumda bulundu.

Takımımızın Portekiz karşısında 3-0'lık mağlubiyetini değerlendiren Encü, paylaşımında Kürtçe ifadeler kullanarak Portekiz takımını kutladı.

TÜRKİYE PORTEKİZ'E KAYBETTİ
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci karşılaşmasında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle birlikte A Milli Takım, gruptaki yerini 3 puan ile ikinci sıraya taşıdı. Öte yandan, Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak grup liderliğini garantiledi ve bir üst tura çıkma hakkını elde etti.

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SKANDAL PAYLAŞIM
Maç sonrası HDP'nin 26. Dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

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Encü, Türkiye'yi mağlup eden Portekiz'i tebrik etti. Encü, Kürtçe paylaşımında, "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullandı.

Encü'nün paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından sert tepki yağdı.

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