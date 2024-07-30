Mauro Icardi ile ayrılma kararı alan Wanda Nara, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Tatile çıkan Wanda Nara, Instagram üzerinden attığı fotoğrafla 'yok artık' dedirtti.

MAYOKİNİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Çıktığı tatilden cesur kareler paylaşan Wanda Nara, 'Yuh artık, orası da açılmaz ki' yorumlarını beraberinde getirdi.

Wanda Nara'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

''YETER ARTIK''

Wanda Nara'nın hayranları da bu fotoğrafın altına binlerce yorum yaptı.

Yapılan yorumlardan bazıları, 'Yeter artık', 'Icardi'ye geri dön', 'Eski yenge bu ne' şeklinde oldu.

ICARDI 'OUCH' YAZMIŞTI

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile ayrılık kararı alan Wanda Nara, bu kararı sosyal medyasında paylaşmıştı.

Bu gelişme sonrası Icardi, Wanda Nara'nın paylaştığı üstsüz fotoğrafı alıntılayarak, 'Ouch' ifadesini kullanmıştı.

Instagram üzerinden birbirini takip etmeyi bırakan çift, yeniden takipleyerek dikkat çekmişti.