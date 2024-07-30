Yuh artık. Orası da açılmaz ki

Kaynak: Haber Merkezi
Yuh artık. Orası da açılmaz ki

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanmanın eşiğinde olan Wanda Nara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Wanda'nın yaptığı son paylaşım, yok artık dedirtti.

Mauro Icardi ile ayrılma kararı alan Wanda Nara, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Tatile çıkan Wanda Nara, Instagram üzerinden attığı fotoğrafla 'yok artık' dedirtti.

MAYOKİNİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Çıktığı tatilden cesur kareler paylaşan Wanda Nara, 'Yuh artık, orası da açılmaz ki' yorumlarını beraberinde getirdi.

Wanda Nara'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

''YETER ARTIK''
Wanda Nara'nın hayranları da bu fotoğrafın altına binlerce yorum yaptı.

Yapılan yorumlardan bazıları, 'Yeter artık', 'Icardi'ye geri dön', 'Eski yenge bu ne' şeklinde oldu.

ICARDI 'OUCH' YAZMIŞTI
Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile ayrılık kararı alan Wanda Nara, bu kararı sosyal medyasında paylaşmıştı.

Bu gelişme sonrası Icardi, Wanda Nara'nın paylaştığı üstsüz fotoğrafı alıntılayarak, 'Ouch' ifadesini kullanmıştı.

Instagram üzerinden birbirini takip etmeyi bırakan çift, yeniden takipleyerek dikkat çekmişti.

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