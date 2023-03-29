Müge Anlı Rahmi Özkan'a gelen ahlaksız mesajları ifşaladı. ''Yuh devenin nalı'' diyerek tepki gösterdi

Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şoke eden anlar yaşandı. Müge Anlı'ya çıkan İsmail ve Eda herkesi ekran başına kilitlerken, Rahmi Özkan'a gelen mesajlar da izleyenleri şoke etti.

Müge Anlı, "Kıyamet alametleri derler kadınlar erkek gibi erkekler kadın gibi olacak diye derlerdi. Ben kadınların ben senin sevgilin olayım mı diye yazdığını görmedim" dedi. Bu sözlerden sonra da bombayı patlattı.

Avukat Rahmi Bey'e gelen mesajları ifşalayan Müge Anlı şunları söyledi:

"Bak Rahmi Bey'e de yazıyorsunuz, ben utanıyorum ya! Adam kaç yaşında 50 yıllık evli adam ama yuh devenin nalı. Biraz edep!"

"Bu toplumu nereye sürüklüyorsunuz. Bir gün alacağım elinden telefonu isimlerinizle mesajlarınızı okuyacağım. Rahmi Özkan'a mesaj atıyorsunuz amaç ne. Biliyorum ama neyse. Öyle böyle mesajlar değil yani" diyerek tepki gösterdi.