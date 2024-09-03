Yüklü hafriyat kamyonu devrildi trafik aksadı

Maltepe, Altıntepe Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 77 BN 992 plakalı hafriyat kamyonu, şantiye alanına kum boşaltırken devrildi. Adem Narin’in kullandığı kamyon, yükünü boşaltırken dengesi bozuldu ve yan yatarak caddeye kum döküldü. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, Galipbey Caddesi kum yığınları nedeniyle trafiğe kapandı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik tedbirleri alarak yolu trafiğe kapattı. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla düzeltilirken, dökülen kumlar kepçe ile temizlenerek yol yeniden araç trafiğine açıldı. Kaza sonrası caddedeki trafik normale döndü.