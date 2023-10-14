Yüksek Hızlı Tren raydan çıktı: 4 yaralı Tren trafiği durduruldu

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, kaza, saat 02.52'de Mamak İlçesi Kayaş İstasyonu'nda meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre; yolcu trafiğine kapalı zaman diliminde yeni hizmete alınacak YHT vagonlarının test sürüşü sırasında Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında tren raydan çıktı. Kazada 4 YHT çalışanı hafif yaralanırken, kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatıldı.

Kazaya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde meydana gelen hasar nedeniyle, hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durduruldu. Ankara-Sivas arası YHT işletmeciliği Ankara-Kırıkkale arasında otobüs aktarması ile yapılacağı açıklandı. Hattın işletmeye açılması için çalışmalar devam ediyor.