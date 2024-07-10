Yüksek kiralardan sonra bir de bu çıktı. Cep yakıyor

Son günlerde kurumlar arası tayinler, kiracıların ev değişikliği gibi sebepler, nakliyecilerin mesaini ikiye katladı. Firmalar yoğun bir halde taleplere koşmaya çalışırken, şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatları da artış gösterdi.

Fiyatların arttığı şehirlerden biri de İzmir oldu. Kentte en düşük nakliye fiyatı 18 ve 20 bin liradan başlarken, bu rakamlar; 1+1, 2+1, 3+1 ve eşyaların fazlalığına göre değişkenlik gösterebiliyor. Fiyatlar, şehir içinde yine 30 bin liraya kadar çıkabiliyor.

İzmir'den; Bursa, Ankara ve İstanbul gibi kentlere ise nakliye fiyatları 40 bin liradan başlayarak 50 bin lirayı görebiliyor.

TAŞINMA MALİYETİ EN AZ 100 BİN TL

Diğer yandan, şehir içinde bir evden başka bir eve taşınmak isteyen kiracı; kira, depozito, emlakçı bedeli, nakliye, boya masrafı ve diğer masraflarla en az 100 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

İzmir'de eşyalarını taşıyan Erkan Altuner (42), fiyatların değişkenlik gösterdiğini belirtti. Altuner, "Nakliye ücretimiz 30 bin TL" dedi.

Nakliyeci Muharrem Kayıran (48) da, fiyatların şehir içi ve şehir dışı olarak kilometreye göre değiştiğini söyledi. Kayıran, tahmini en düşük fiyat şehir içi 18-20 bin lira civarında değiştiğini, şehir dışı fiyatlarda değiştiğini söyledi. Kayıran, buradan eleman göndermek zorunda kalınırsa, buradaki elemanın yevmiyesini iki katı vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

İzmir'den Bursa'ya fiyatın en az 40 bin lirayı bulduğunu söyleyen Kayıran, bunun İstanbul içinde o civarlarda olduğunu söyledi.

Kayıran, İzmir dışına çıkıldığında bu otomatikman 30-40-50 bin liraya çıkabileceğini eşya durumuna göre belirlenebileceğini belirtti.