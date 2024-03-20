Yüksek Mahkeme kararını açıkladı: ABD'yi karıştıran yasa yürürlüğe girdi

ABD Yüksek Mahkemesi'nin onadığı yeni yasa hakimlere, göçmenlerin uyruklarına bakılmaksızın nakledilmeleri ve Meksika'ya geri gönderilmeleri emrini verme yetkisini de içeriyor.

Biden yönetimi, göçmenlik yasasının Anayasa'da belirtildiği gibi yerel yargı organlarının değil, yalnızca federal hükümetin sorumluluğunda olduğunu savunuyor. Hükümet, bu ayın başlarında Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuruda "Bu mahkeme, göçmenlerin giriş ve sınır dışı edilmelerinin düzenlenmesinin dış ilişkilerin yürütülmesiyle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiğini ve bu nedenle 'yalnızca Federal Hükümete' verildiğini uzun zamandır kabul etmektedir" açıklamasında bulundu.

"YASA HASSAS DIŞ İLİŞKİLERİ BOZACAK"

Bu arada Teksas yönetimi göçmenleri tutuklamanın hakları olduğunu, zira SB 4 yasasubub, devletlerin "fiilen istila edildiğinde ya da gecikme kabul etmeyecek kadar yakın bir tehlike altında olduğunda" harekete geçmesine izin veren Anayasa'nın Devlet Savaşı Maddesi kapsamında uygulanabilir olduğunu savundu.

Teksas Valisi Greg Abbott, eskiden Twitter olarak bilinen X platformunda alınan kararın "olumlu bir gelişme" olduğunu söyledi.

Yargıç Sotomayor yaptığı açıklamada "Teksas artık binlerce göçmene cezai sorumluluk yükleyen ve Meksika'ya gönderilmelerini gerektiren kendi yasasını derhal uygulayabilir" dedikten sonra "Bu yasa hassas dış ilişkileri bozacak, zulümden kaçan bireylerin korunmasını engelleyecek, aktif federal uygulama çabalarını aksatacak, federal kurumların yakın güvenlik tehditlerini tespit etme ve izleme kabiliyetini zayıflatacak ve vatandaş olmayanları istismar veya insan ticaretini bildirmekten caydıracaktır" ifadelerine yer verdi.

"KORKUNÇ VE RAHATSIZ EDİCİ"

Yargıçlar Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh ve Elena Kagan tarafından düşülen muhalefet şerhinde "Mahkeme yasanın, muhtemelen anayasaya aykırı olduğu sonucuna varmışken, uzun süredir devam eden federal-devlet güç dengesini altüst edecek ve kaosa yol açacak bir yasaya yeşil ışık yakıyor" denildi. Ayrıca "Bu yasa, devam eden siyasi tartışmalara konu olan ciddi meseleleri içermektedir ve Teksas'ın yeni planı, hangi hükümlerin anayasaya aykırı olabileceğini belirlemek için mahkemelerde dikkatli ve gerekçeli bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Her ne kadar Mahkeme bugün Teksas yasasının anayasaya uygun olup olmadığı konusunda bir görüş belirtmese de ve bunun yerine bir alt mahkemenin dosya yönetimine saygı duysa da, Temyiz Mahkemesi statükoyu değiştireni makul olmayan ve süresiz bir idari durdurma kararı vererek takdir yetkisini kötüye kullanmıştır" denildi.

Yargıç Elena Kagan ayrıca kısa bir muhalefet şerhi daha yazarak, hükümetin yasanın temyize kadar durdurulması için gerekli standartları karşıladığına inandığını belirtti.

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarının altısı da SB 4'ün şimdilik yürürlüğe girmesine izin verilmesi kararına katıldı.

Göçmen savunucuları kararı hızlı bir şekilde kınadı. Göçmenlik Merkezi Direktör Yardımcısı Beatriz Lopez kararı "korkunç ve rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Lopez, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Mahkeme Abbott'a hem göçmenleri hem de Amerikan vatandaşlarını hedef haline getirmesi için yeşil ışık yaktı" dedi ve ekledi "Bu, göçmenlik sistemimizi düzeltmek ya da Teksas'ı daha güvenli hale getirmek için hiçbir şey yapmıyor. Sadece nefreti kodifiye etmeye ve zaten akli dengesi yerinde olmayan bir valiyi güçlendirmeye hizmet ediyor."

"BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

Amerikan Sivil Liberaller Birliği "SB 4 yasası polisin göçmenlik durumlarıyla ilgili şüpheler nedeniyle insanları tutuklamasına izin vererek hem vatandaş olan hem de olmayan Teksaslıları tehdit ediyor" iddiasında bulundu.

Amerikan Sivil Liberaller Birliği ayrıca sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir yazıda göçmen yasasını "aşırı göçmen karşıtı yasa" olarak nitelendirdi.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton ise kararı "büyük bir zafer" olarak nitelendirerek "Teksas, Biden Yönetimi'nin ve Amerikan Sivil Liberaller Birliği'nin Yüksek Mahkeme'deki acil durum önergelerini yenilgiye uğrattı. Göçmenlik yasamız yani SB 4 artık yürürlükte. Her zaman olduğu gibi, Teksas'ı ve egemenliğini savunmak ve bizi mahkemede zafere götürmek benim için bir onurdur" ifadelerini kullandı.

Teksas'ta uygulanacak olan göçmenlik yasasının diğer eyaletlerde karşılık bulmasından korkan Biden yönetimi, var gücüyle mahkemeye itirazda bulunmaya devam ediyor.