Yüksek miktarda uyuşturucu ile yakalandı savunması şaşırttı

Kaynak: İHA
Yüksek miktarda uyuşturucu ile yakalandı savunması şaşırttı
Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde otomobilinin bagaj kısmındaki döşemenin altına gizlenmiş halde 648 gram metamfetamin maddesiyle yakalanan Ahmet Sakallı (54) hakim karşısına çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafikte şüpheli hareketlerle araç kullanan Ahmet Sakallı (54), polis ekiplerinin radarına takıldı.
Kimlik soruşturması yapılan Ahmet Sakallı'nın, daha önceden uyuşturucu olaylarına karıştığının tespiti üzerine otomobilde inceleme ve arama çalışması yapıldı.
Yapılan arama çalışmalarda Sakallı'nın kullandığı aracın bagaj kısmında 648 gram metamfetamin maddesi yakalandı.
Ahmet Sakallı, uyuşturucu madde ile yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İDDİASI PES DEDİRTTİ
Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan dava açılan sanık, "Pandemi döneminde iflas ettim. Hastalandım ve çok ağrılarım oldu. Şu anda da kanser oldu. Eşim kanserden öldü. Cezaevi şartlarında yaşamam mümkün değil. Çocuklarım bile beni terk etti. Bu uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum. Kesinlikle satıcı değilim. Ne olursunuz bana ev hapsi cezası verin. Cezamı evimde çekeyim" dedi.

Sanık, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 3 ay hapis ile 75 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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