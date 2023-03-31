YSK'dan seçmen kaydı sorgulamasıyla ilgili kritik açıklama

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

YSK'DAN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA AÇIKLAMASI

'Seçmen kaydınızı sorgulayın' yazılı mail ve SMS gönderen dolandırıcılar, linki tıklayanları tuzaklarına düşürüyor.

Söz konusu duruma karşı vatandaşları uyaran YSK, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

YSK’dan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."