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YSK'dan seçmen kaydı sorgulamasıyla ilgili kritik açıklama

YSK vatandaşlara seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Dolandırıcılara karşı uyaran Yüksek Seçim Kurulu seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 21:40
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Yüksek Seçim Kurulu YSK'dan seçmen kaydı sorgulamasıyla ilgili açıklama

YSK'dan seçmen kaydı sorgulamasıyla ilgili kritik açıklama
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14 Mayıs seçimlerine haftalar kala yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

YSK'DAN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA AÇIKLAMASI

'Seçmen kaydınızı sorgulayın' yazılı mail ve SMS gönderen dolandırıcılar, linki tıklayanları tuzaklarına düşürüyor.

 Söz konusu duruma karşı vatandaşları uyaran YSK, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

YSK’dan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."

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