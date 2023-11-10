Yüksek tansiyondan tümör saptandı

İzmir'de yaşayan 60 yaşındaki Bekir Hafız Nurdoğdu, hiç düşmeyen yüksek tansiyon nedeniyle başvurduğu doktorunda böbrek üstü bezinde tümör olduğunu öğrendi. Robotik cerrahi ile tümörü alınan Nurdoğdu, 3 günde taburcu oldu.

KAYNAK: İHA
Yüksek tansiyondan tümör saptandı

Uzun yıllardır tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon tedavisi gören 60 yaşındaki Bekir Hafız Nurdoğdu, son yıllarda tansiyonunun 15-16’nın altına düşmemesinden şikayetçiydi.

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Yavuz Selim Demir’in muayenesi ve tetkikler sonucunda, hastanın sağ böbrek üstü bezinde tümör tespit edildi.

Tümörün alınması için Genel Cerrahi ve Endokrinolojik Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Varlık Erol'a başvuran hasta, kendisine önerilen robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat oldu.

“ROBOTİK CERRAHİ HASTAYA KOLAYLIK SAĞLIYOR”

Nurdoğdu’nun iki saat süren ameliyatın ardından üç gün sonra taburcu olduğunu belirten Prof. Dr. Varlık Erol, “Robotik cerrahi, özellikle adrenal bez denilen böbrek üstü bezi tümörü gibi derin alanlardaki hareket kabiliyeti ve görüntüleme sistemi sayesinde hastalara ve cerrahlara büyük kolaylık sağlıyor. Geride tümör kalmıyor ve hastalar kısa sürede normal hayatlarına dönebiliyor” dedi.

Robotik cerrahide ameliyathanede, hastanın yanında bulunan cerrah konsolundan, hasta üzerinde el bileğine benzeyen kolları kullanarak ameliyatı yaptıklarını anlatan Erol, robotun kısıtlı alanlardaki hareket kabiliyeti ve 3 boyutlu görüntüleme sistemi sayesinde insan gözü gibi derinlik sağlayıp, farklı açılar ile görüş sağladığını dile getirdi. Prof. Dr. Varlık Erol, robotik cerrahi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Daha ayrıntılı doku ayrıştırmasına izin vererek, daha az kanama ve daha az ağrı gibi avantajları olan robotik cerrahi, tüm genel cerrahi ameliyatlarında güvenle kullanılabiliyor. Kalın bağırsak kanseri, mide kanseri, adrenal bez tümörleri ve kanserleri, obezite cerrahisi (tüp mide ve gastrik bypass), safra kesesi ameliyatı ve fıtık ameliyatlarını robotik cerrahi ile merkezimizde uygulamaktayız.”

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