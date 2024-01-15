Yüksek tansiyonu düşürüyor. Kansere karşı koruyor. Bu besin ölümcül hastalıklara savaş açıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Yüksek tansiyonu düşürüyor. Kansere karşı koruyor. Bu besin ölümcül hastalıklara savaş açıyor
Kış aylarında insanlara sunduğu harika bir besin olan lahananın yüksek tansiyonu düşürmesi ve kansere karşı korumasıyla dikkat çekti.

Doğa, kış aylarında insanlara sunduğu harika bir besindir. Lahana çok faydalı bir besin olup mineral ve vitamin açısından zengindir.

Lahana denince akla gelen ilk şey turşusudur. Çoğu kişi lahana turşusu yapmayı bilir. Ama en güzelini yapmak. Bir de emek ister. İşte uzmandan en güzel lahana turşusu yapma tarifi.

Uzmanlar lahana turşusunun dikkat çeken faydalarını açıkladı.

İşte o faydalar…

Bağırsakları harekete geçirir

Kansere karşı korur

Turşusu probiyotik etkiye sahiptirEnfeksiyonlara karşı korur

Sinirleri kuvvetlendirir

Zayıflamaya yardımcı olur

Yüksek tansiyonu düşürür

Kemikleri korur

BEYAZ LAHANA TURŞUSU TARİFİ

3 kilogramlık istediğiniz büyüklükte doğrayın.

Tuzlu su ile iyice yıkayın.

Bir gece süzülen lahanaları suyunu atarak temiz bir kavanoza yerleştirin.

Lahanaların arasına sarımsak eklemeyi unutmayın.

Ayrıca aralarına nohut da koyun.

1,5 su bardağı sirke ilave edin.

4 yemek kaşığı kaya tuzu serpin.

Oda sıcaklığında 2 hafta bekletin ve sonra afiyet olsun...

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