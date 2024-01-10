Muhteşem ikili bir ayda 2 beden inceltiyor. kansere kalkan oluyor. Bir tek ölüme çaresi yok. Ku'an-ı Kerim'de bile adları geçiyor

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek, kilo vermek ve vücudumuzun bağışıklık kazanması için vitaminli besinler tüketip detoks suları içip spor yaparız. Ancak verilecek bu diyet yönteminden sonra bu yapılanların çoğuna gerek kalmayacak.

Japon bilim adamları tarafından da önerilen zeytin ve incirin insan vücuduna faydaları saymakla bitmiyor. Bu mucizevi diyet sayesinde fazla kilolarınızdan hızla kurtulabilir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

HIZLA 2 BEDEN KÜÇÜLTÜYOR

İlk önce zeytini, ardından inciri tüketerek yapabileceğiniz bu besin takviyesi, hemen hemen bir öğünden alabileceğiniz tüm vitamin ve minerali tek seferde vücudunuza yüklenmesini sağlıyor. Özellikle sabah uyandığınızda bu ikiliyi tüketerek ve günün kalanında detoks suları ile de takviye ederek hızla 2 beden incelmek mümkün oluyor.

GÜNLÜK KALORİ MİKTARINI AŞMADAN DİLEDİĞİNİZ YİYECEĞİ YİYEBİLİRSİNİZ

Zeytin ve incir diyetini uygularken günlük almanız gereken kaloriyi aşmadığınız sürece dilediğiniz yiyeceği yemeniz mümkün. Herhangi bir liste sınırlaması olmayan bu diyeti yaklaşık 1 ay uyguladıktan sonra hızla kilo verirken aynı zamanda kabızlık gibi rahatsızlıklarınıza ve sindirim problemlerinize de çözüm buluyorsunuz.

ALERJİSİ OLANLAR TÜKETMEMELİ

Zeytin ve incir, alerjen etkisi yüksek besinler arasında değerlendirildiği için son derece faydalı ve besleyici besinler olsa da bu besinlere alerjisi olanlar tüketmemeli. Uzmanlar bu iki besinden herhangi birine alerjisi olanları diyet programından uzak durmaları noktasında uyarıyor.

ZEYTİN VE İNCİRİN FAYDALARI

Gelelim zeytin ve incirin vücuda faydalarına. Bu iki besinin en bilinen faydaları arasında sırasıyla şunlar yer alıyor,

1-) Vücuttaki toksinleri atmak,

2-) Fazla kilolardan kurtulmak,

3-) Hücreleri yenilemek,

4-) Vücut fonksiyonlarını düzenlemek,

5-) Kanserli hücrelerin oluşumunu engellemek,

6-) Kemikleri güçlendirmek,

7-) Bağışıklığı güçlendirmek yer alıyor.

ZEYTİN VE İNCİRİ HANGİ SIRAYLA YEMELİYİM?

Bu diyeti uygularken en çok dikkat edilmesi gereken şey besinleri tüketme sırası. Bu diyetten maksimum verim almak için ilk önce zeytinler, sonrasında ise bekletmeden inciri yemek gerekiyor. Bu sıralama ile sabah-akşam aç karnına tüketilen besinler, insana gün boyu tokluk hissi veriyor.

"ANDOLSUN İNCİRE VE ZEYTİNE..."

İsimlerine sureler inen bu besinler hakkında Kur'an'da sık sık bahsediliyor. En sağlıklı ve besleyici besinler arasında yer alan incir ve zeytinden ayette "Andolsun incire ve zeytine..." şeklinde bahsediliyor.