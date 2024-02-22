Yüksek yargı üyelerine denize nazır kooperatif: 4 ayda 400 bin lira kira getirisi

İzmir’in Foça ilçesinde yargının üst düzey bazı isimlerinin kurdukları konut kooperatifiyle denize nazır konutlar inşa ettirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Eski Foça ile yeni Foça arasındaki bölgede inşa edilecek Nest Foça Kooperatifi, Fatih Mahallesi’nde denize nazır bölgede yer alıyor.

189 üyeden oluşacak kooperatife referans sistem ile üye olunabiliyor. Peşin üyelik bedeli ise tek seferde 3 milyon TL olarak belirlendi.

İsmi Nest Foça olan projenin müteahhitliğini ise MHP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bingöl’e ait firmanın üstleneceği kaydedildi.

4 AYDA 400 BİN LİRA KİRA GETİRİSİ

Kooperatif için hazırlanan tanıtım broşüründe, konutların turizm imarlı arazide yapılacağı ve bu nedenle inşa edilecek konutlardan kısa süreli kira geliri elde edilmesinin önünde bir engel olmadığı ifade edildi.

Konutların sahiplerine inşaatın tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimi ile verileceği belirtilen broşürde, “2024 yılı sezonunda (4 aylık dönemde) bir bağımsız bölümün toplam 400 bin TL kira getirisinin olabileceği öngörülmektedir” denildi.

Öte yandan kooperatifin kurucuları arasında; suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde bedava konakladığını iddia ettiği Danıştay üyesi Esat Toklu ile Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Ertuğrul Çekin, Yargıtay Genel Sekreter yardımcısı Ömrü Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Raportörü Fatih Torun, Ankara 3. Vergi Mahkemesi Başkanı Ayhan Kolukırık, Ankara 4. Vergi Mahkemesi Başkanı Yusuf Örnek, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Serkan Baran Altun ve vergi müfettişi Mesud Altundağ bulunduğu belirtildi.