Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor

Kaynak: AA
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle ikisi Mart ayı içinde olmak üzere 3 yüksek mahkemede de seçim maratonu başlıyor.

Türkiye’de, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin sona ermesiyle, Mart ayında iki yüksek mahkemede başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresi 20 Nisan’da, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 24 Mart’ta ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in ise 7 Mayıs’ta sona erecek. Bu durum, üç yüksek mahkemede de başkanlık seçim sürecinin başlamasına neden olacak.

yuksek-yargida-secim-maratonu-basliyor-yenicag3.jpg

Anayasa Mahkemesi’nde, Başkan Arslan’ın görev süresinin bitiminden iki ay önce, 20 Şubat’ta başlayan başkanlık seçimi süreci, 21 Mart’ta seçimle sonuçlanacak. Görev süresi dolan Arslan, aday olamayacak fakat oy kullanma hakkına sahip olacak. Diğer yüksek mahkeme üyeleri ise başkanlık için aday olabilecekler. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda yapılacak seçimde, 15 üyeden en az 8’inin oyunu alan aday, dört yıl süreyle başkanlık görevini üstlenecek. Eğer hiçbir aday yeterli çoğunluğu sağlayamazsa, seçimler devam edecek.

yuksek-yargida-secim-maratonu-basliyor-yenicag5.jpg

Yargıtay’da, 24 Mart 2020’de başkan olarak seçilen Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresi dolmak üzere. Bu nedenle, Yargıtay’ın 348 üyesi, 25 Mart’ta yeni başkanı seçmek üzere oy kullanacak. Her Yargıtay üyesi başkan adayı olabilir ve seçilmek için 348 üyenin çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Ayrıca, mevcut Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün adaylar arasında olduğu söyleniyor.

yuksek-yargida-secim-maratonu-basliyor-yenicag1.jpg

Danıştay’da ise, Başkan Zeki Yiğit’in 7 Mayıs 2020’de başladığı dört yıllık görev süresi yakında sona erecek. Bu sebeple, Danıştay mevzuatına göre, 7 Mayıs 2024’ten 15 gün önce, 23 Nisan’da başkanlık seçimi süreci başlayacak. Danıştay’ın 113 üyesi de başkan adayı olabilir ve başkan seçilmek için üyelerin çoğunluğunun oyunu alması gerekecek.

Son Haberler
Trabzonsporlu Denswil derbide yaşadıklarını açıkladı. Kimsenin görmediklerini ortaya çıkardı Spor
Trabzonsporlu Denswil derbide yaşadıklarını açıkladı. Kimsenin görmediklerini ortaya çıkardı
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı Ekonomi
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı Siyaset
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı Dünya
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü Gündem
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor Gündem
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor
3 katli binanın çatısında yangın çıktı Yerel Haberler
3 katli binanın çatısında yangın çıktı