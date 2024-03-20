Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor

Türkiye’de, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin sona ermesiyle, Mart ayında iki yüksek mahkemede başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresi 20 Nisan’da, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 24 Mart’ta ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in ise 7 Mayıs’ta sona erecek. Bu durum, üç yüksek mahkemede de başkanlık seçim sürecinin başlamasına neden olacak.

Anayasa Mahkemesi’nde, Başkan Arslan’ın görev süresinin bitiminden iki ay önce, 20 Şubat’ta başlayan başkanlık seçimi süreci, 21 Mart’ta seçimle sonuçlanacak. Görev süresi dolan Arslan, aday olamayacak fakat oy kullanma hakkına sahip olacak. Diğer yüksek mahkeme üyeleri ise başkanlık için aday olabilecekler. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda yapılacak seçimde, 15 üyeden en az 8’inin oyunu alan aday, dört yıl süreyle başkanlık görevini üstlenecek. Eğer hiçbir aday yeterli çoğunluğu sağlayamazsa, seçimler devam edecek.

Yargıtay’da, 24 Mart 2020’de başkan olarak seçilen Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresi dolmak üzere. Bu nedenle, Yargıtay’ın 348 üyesi, 25 Mart’ta yeni başkanı seçmek üzere oy kullanacak. Her Yargıtay üyesi başkan adayı olabilir ve seçilmek için 348 üyenin çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Ayrıca, mevcut Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün adaylar arasında olduğu söyleniyor.

Danıştay’da ise, Başkan Zeki Yiğit’in 7 Mayıs 2020’de başladığı dört yıllık görev süresi yakında sona erecek. Bu sebeple, Danıştay mevzuatına göre, 7 Mayıs 2024’ten 15 gün önce, 23 Nisan’da başkanlık seçimi süreci başlayacak. Danıştay’ın 113 üyesi de başkan adayı olabilir ve başkan seçilmek için üyelerin çoğunluğunun oyunu alması gerekecek.