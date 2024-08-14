Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesinden Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için açıklama yaptı.

Duyuruya göre, 2024-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için bugün başlayan başvuru süreci, 19 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

ELDEN VE POSTA YOLUYLA GEÇERLİ OLMAYACAK

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacakken, sadece elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak.

ÖSYM SİTESİNDEN YAPILACAK

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacak.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek ve tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM internet adresinden erişilebilecek.