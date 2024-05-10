Yüksekova halkı polen içinde yüzüyor

Kaynak: İHA
Yüksekova halkı polen içinde yüzüyor
Yüksekova'da kavak ağaçlarından yayılan polenler hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Alerjisi olan vatandaşlar her sene bu duruma maruz kaldıklarını ifade ediyor.

Hakkari'de havaların ısınması ve ilçede esen rüzgarlar ile birlikte kavak ağaçlarından düşen ve etrafı beyaza bürüyen polenler, polen alerjisi olan vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Her yıl aynı durumu yaşadıklarını aktaran Hamit Kurt isimli vatandaş, “İnanın bahar ayının gelmesiyle polenler içinde adeta yüzüyoruz. Burnumuza, kulağımıza, gözlerimize kadar giriyorlar. Yetkililere sesleniyorum, artık buna çözüm bulsunlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen her yere dağılmışlar” ifadelerini kullandı.

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