Yüksekova halkı polen içinde yüzüyor

Hakkari'de havaların ısınması ve ilçede esen rüzgarlar ile birlikte kavak ağaçlarından düşen ve etrafı beyaza bürüyen polenler, polen alerjisi olan vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Her yıl aynı durumu yaşadıklarını aktaran Hamit Kurt isimli vatandaş, “İnanın bahar ayının gelmesiyle polenler içinde adeta yüzüyoruz. Burnumuza, kulağımıza, gözlerimize kadar giriyorlar. Yetkililere sesleniyorum, artık buna çözüm bulsunlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen her yere dağılmışlar” ifadelerini kullandı.