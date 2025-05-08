Yüksekova’da gece yarısı facia! Köylüler zamanla yarışıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüksekova’da gece yarısı facia! Köylüler zamanla yarışıyor

Yüksekova’da nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırın çatısı çöktü. Çökme sesini duyan köy sakinleri hızla olay yerine koşarak enkaz altındaki hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde ikamet eden Tekin Açıkel'in ahırında meydana geldi. Saat 03.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırın çatısı çöktü. Bu sırada içeride bulunan 10 büyükbaş ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Çökme sesini duyan köy sakinleri hızla olay yerine koşarak enkaz altındaki hayvanları kurtarmaya çalıştı.

Köylüler, kendi imkanlarıyla bazı hayvanları dışarı çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de kalan hayvanları kurtarıp güvenli bir alana taşıdı.

Bazı hayvanların yaralandığı bildirildi.

Yüksekova’da gece yarısı facia! Köylüler zamanla yarışıyor

Yüksekova’da gece yarısı facia! Köylüler zamanla yarışıyor

Yüksekova’da gece yarısı facia! Köylüler zamanla yarışıyor

Yüksekova’da gece yarısı facia! Köylüler zamanla yarışıyor

Yüksekova’da gece yarısı facia! Köylüler zamanla yarışıyor

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